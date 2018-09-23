Історії бізнесу
Здоров’я нації залежить від здорового і безпечного харчування кожного українця
Якщо українці хочуть будувати сильну, успішну державу, в першу чергу, вони мають подбати про здоров'я кожної…
Наявність професійних овочесховищ дозволить українським фермерам заробити і цього…
В Україні катастрофічно не вистачає овочесховищ. Разом із карколомними кліматичними змінами саме цей фактор став чи…
Оптичні сортувальні машини – вирішення нестачі робочої сили в овочівництві
Катастрофічна нестача робочих рук підштовхує українських фермерів до стрімких технічних змін. Оптичні сортувальні…
Вони годують Україну
Аграрні інновації та щедрі донати для ЗСУ: як пройшов дев’ятий міжнародний форум…
Дев’ять років поспіль на Тернопільщині проходить найграндіозніша подія для аграрної спільноти України - Міжнародний…
Сьогодні кожен п’ятий українець працює в агросекторі
Майже 20% ВВП України тримається на плечах аграріїв. Наявність великої кількості досвідчених людей, як у нас, не…
Попри складну логістику свіжа лохина з України подолала майже чотири тисячі…
Нещодавно українські ягідники об’єдналися в Асоціацію «Виробники лохини України». Це стало важливим кроком до…
Агротуризм
Біля Житомира родина квітникарів створила на власній садибі лавандову плантацію
Півтори тисячі кущів лаванди розквітнули біля приватної садиби родини Дверників у селі Троянів поблизу Житомира.…
В Україні створили перше міжрегіональне підприємство, яке просуватиме місцевий…
Нещодавно у Хотині, Чернівецької області, презентували унікальний для України формат співпраці, в основі якого…
Українці презентували національну кухню на міжнародному фестивалі в Греції
Українська громада Північної Греції взяла участь у 24-му Міжнародному благодійному фестивалі «їжа заради добра».…
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Не тільки погода: надмірна бережливість додала нових проблем українським фермерам
Мінлива погода додала клопоту українським овочівникам. Однак з’явились і нові проблеми, які спричинили не морози чи…
Наявність професійних овочесховищ дозволить українським фермерам заробити і цього…
В Україні катастрофічно не вистачає овочесховищ. Разом із карколомними кліматичними змінами саме цей фактор став чи…
На сімейній мініфермі у лісах Чернігівщини мешкають кози, які ніколи не знали…
Коли Тарас Самойленко разом з дружиною переїхали з міста до села та почали розводити кіз, з них всі сміялися.…
На півночі України катастрофічно пересихають болота – аграріям варто готуватись до…
Через зміни клімату на Півночі України спостерігається критично-малий рівень води у болотах. Це може суттєво…
В Україні спостерігається великий дефіцит якісних груш для зберігання
Цьогорічні ціни на фрукти в українських супермаркетах долають чергові рекорди: піднімаються все вище, і вище. Війна…
Попри складну логістику свіжа лохина з України подолала майже чотири тисячі…
Нещодавно українські ягідники об’єдналися в Асоціацію «Виробники лохини України». Це стало важливим кроком до…
Оптичні сортувальні машини – вирішення нестачі робочої сили в овочівництві
Катастрофічна нестача робочих рук підштовхує українських фермерів до стрімких технічних змін. Оптичні сортувальні…
Правильне планування овочесховищ і професійне обладнання – гарантія…
Овочі в Україні стають дорожчими з року в рік, однак професійних овочесховищ досі катастрофічно бракує. Їх…
Яблука та виноград принесли цьогоріч надприбутки українським виробникам
Цього року українським садівникам нарешті вдасться заробити на яблуках, - ціни на цю продукцію піднялися не тільки…
Як зробити пасовища корисними для громади, фермерів та довкілля
Всупереч частим повідомленням, що корів в українських селах стає дедалі менше, на деяких територіях їх кількість…
Українські селекціонери створюють цукрову кукурудзу для космічних місій NASA та…
Незабаром українська кукурудза полетить на орбіту Землі, а з часом можливо саме вона стане однією з перших культур,…
Дорадництво – важлива ланка між фермерами та світовими інноваціями і сталими…
Дорадники – це фахівці, що допоможуть фермерам та селянам України адаптуватися до змін сьогодення. Саме вони…
Дорадництво – важлива ланка між фермерами та світовими інноваціями і сталими…
Дорадники – люди, які всебічно підтримують фермерів, або ж простих мешканців сіл, у всьому світі. Для українців та…
Найдовший у світі качан – це про новий сорт цукрової кукурудзи Ромео від…
Українські селекціонери вже давно вийшли за межі вітчизняних полів. Тепер вони створюють нові сорти цукрової…
Як львів’яни з проблеми відходів створюють стале рішення із вигодами не…
Щороку українці викидають мільйони тонн органічних відходів, які є викликом для, фактично, кожного українського…
Професійне зберігання та переробка – вимушений крок для фермерів України, щоб не…
Овочі в Україні недешеві. Але це ненадовго. Виробникам варто скористатись нинішніми заробітками і вкласти зароблене…
Обʼєднані заради перемоги: Як кооперативи допомагають українським виробникам…
Кооперація завжди відігравала ключову роль для українських агровиробників, але з початком повномасштабної війни її…
Які виклики для сталого розвитку агровиробництва можна вирішувати за допомогою…
Точне землеробство - високотехнонологічний підхід в управлінні сільгоспвиробництвом який в першу чергу цікавий…
Кукурудзяна «Вишиванка»: унікальний сорт цукрової кукурудзи з України завойовує…
Минуло небагато часу відтоді, як вінницькі селекціонери з компанії «Мнагор» презентували світу патріотичну солодку…
Літня спека позбавила фермерів України значної частини врожаю
Неймовірна спека і відсутність опадів звела нанівець сподівання багатьох українських фермерів. Зібрати запланований…
Які виклики для сталого розвитку агровиробництва можна вирішувати за допомогою…
Сучасне агровиробництво щороку отримує нові винаходи, або ж вдосконалення старих практик, для покращення і розвитку…
Енергоефективність як ключ до стійкості: Як Бізнес Мережа Сільських Жінок…
Тривалі відключення електроенергії через російську військову агресію стали справжнім викликом для українців, в тому…
Продовольча безпека громад. Від гуманітарної допомоги до продовольчої стійкості:…
Продовольча безпека формується на багатьох рівнях: глобальному, національному, місцевому. Проте, найшвидше її…
Українські фермери досі економлять на вирощуванні та зберіганні, однак активно…
Хоча «овочеві жнива» в Україні досі тривають, певні висновки вже відомі. Цьогоріч фермери знову зробили ставки на…