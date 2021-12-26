Мед без бджіл виготовляють в США

Американський стартап MeliBio займається створенням меду ідентичного натуральному. При цьому продукт виготовляють у лабораторії без участі бджіл, лише з застосуванням інгредієнтів рослинного походження. Цього року авторитетне видання TIME внесло лабораторний мед від MeliBio до переліку кращих винаходів 2021 року, повідомляє SEEDS.

“Бджоли роблять мед, щоб нагодувати свої сім’ї, а не підсолоджувати ваш чай, а масове розведення медоносних бджіл загрожує диким видам цих, сприяючи поширенню вірусів та посилюючи конкуренцію за джерела їжі, як-от квіти. MeliBio виводить бджіл з ланцюга постачань за допомогою виготовленої в лабораторії молекулярної копії меду, яка має ідентичну натуральному продукту солодкість і в’язкість”, – пише TIME.

Компанія була заснована 2020 року і зібрала 1,5 млн доларів інвестицій. MeliBio готується до офіційного виходу на ринок громадського харчування та B2B на початку 2022 року.

“Ми раді бачити, що наш винахід отримав потрапив до переліку кращих винаходів року за версією TIME. Це показує, що світ нарешті готовий почути справжню історію про те, як індустрія меду унеможливлює процвітання 20 тис. диких і місцевих видів бджіл. Це дивовижне визнання також є відображенням нашої натхненної та відданої команди, яка наполегливо працює над удосконаленням технологій, щоб ми могли створити майбутнє, яке є кращим для людей і для бджіл”, – зазначив генеральний директор та співзасновник компанії Дарко Мандіч.

SEEDS